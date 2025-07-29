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Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)

7 Отзывы
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Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 1
Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 2
Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 3
Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука, для планшета
Цвет
серый
Количество клавиш
80
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 1
  • Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 2
  • Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 3
  • Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
8 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука, для планшета
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер
Цвет
серый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х3
Вес, кг.
1.1

Описание товара Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)

Клавиши этой компактной клавиатуры расположены так, чтобы их нужное сочетание всегда было у вас под рукой. Минималистичный форм-фактор позволяет расположить мышь ближе к клавиатуре, чтобы не приходилось далеко тянуться за ней. Это помогает держать правильную осанку и работать с комфортом. Благодаря датчикам движения подсветка клавиш включается, стоит вам поднести к ним руки. Интенсивность подсветки зависит от условий освещения, а как только вы отойдете, клавиатура погаснет, чтобы не разрядиться в самый неподходящий момент.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)

Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока это лучшая клавиатура. Отлично подошла к макбуку
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Гейт Павел

Достоинства:


Комментарий:
Классная клавиатура, компактная и очень приятная на ощупь
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
владислав б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура. подсветка есть, русский язык заводское нанесение, не гравировка. ход мягкий, сама достаточно тяжёлая. доставка была не быстрая.. переносили и некоторое время не было информации где товар. но все доставлено и теперь отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке, отличная клавиатура, русская с завода (латиница и кириллица на своих местах, все качественно и с подсветкой), без донгла (подключается по блютус, но можно подключить через usb донг если есть от других продуктов logi). так как это одни из последних официальных русских ревизий - год выпуска 2021. по опыту использования mx keys craft клавиатуры того же года, с аккумом все будет в порядке. если что-то пойдет не так - дополню отзыв. Сейчас все супер, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Заводская гравировка русских букв. Коробка была под пломбами. Клавиатура хорошо печатает приятный отклик. Серийник почему то отличается на одну цифру на коробке и в памяти клавиатуры. К приложение Logi Options + подключилась, все функции работают. Докупил отдельно ресивер Logi Bolt, подключил через него. Теперь можно входить в Bios.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, клавиатура новая, запечатанная, РСТ. Отличное качество, но не такое как у клавиатура MacBook M3) Когда активно печатаешь, клавиши издают минимум звуков, но сама доска клавиатуры (от ударов) слышна. ВАЖНО: в данной комплектации нет USB приемника, но если у вас есть мышь с USB приемником (Logi Bolt), то возможно подключить клавиатуру за пару минут, через USB также доступно управление компьютером с клавиатуры при загрузке / BIOS.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Серийник зашитый в клавиатуру и напечатанный на стикере (на коробке) не сходится на одну цифру, а так всё гуд. Лицевая панель - алюминий, а нижняя - сталь (магнитится). Подсветка включается даже от прикосновения к корпусу!



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука, для планшета
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер
Цвет
серый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Встроенный USB-хаб
нет
Развернуть
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиши этой компактной клавиатуры расположены так, чтобы их нужное сочетание всегда было у вас под рукой. Минималистичный форм-фактор позволяет расположить мышь ближе к клавиатуре, чтобы не приходилось далеко тянуться за ней. Это помогает держать правильную осанку и работать с комфортом. Благодаря датчикам движения подсветка клавиш включается, стоит вам поднести к ним руки. Интенсивность подсветки зависит от условий освещения, а как только вы отойдете, клавиатура погаснет, чтобы не разрядиться в самый неподходящий момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока это лучшая клавиатура. Отлично подошла к макбуку
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Гейт Павел

Достоинства:


Комментарий:
Классная клавиатура, компактная и очень приятная на ощупь
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
владислав б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура. подсветка есть, русский язык заводское нанесение, не гравировка. ход мягкий, сама достаточно тяжёлая. доставка была не быстрая.. переносили и некоторое время не было информации где товар. но все доставлено и теперь отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке, отличная клавиатура, русская с завода (латиница и кириллица на своих местах, все качественно и с подсветкой), без донгла (подключается по блютус, но можно подключить через usb донг если есть от других продуктов logi). так как это одни из последних официальных русских ревизий - год выпуска 2021. по опыту использования mx keys craft клавиатуры того же года, с аккумом все будет в порядке. если что-то пойдет не так - дополню отзыв. Сейчас все супер, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Заводская гравировка русских букв. Коробка была под пломбами. Клавиатура хорошо печатает приятный отклик. Серийник почему то отличается на одну цифру на коробке и в памяти клавиатуры. К приложение Logi Options + подключилась, все функции работают. Докупил отдельно ресивер Logi Bolt, подключил через него. Теперь можно входить в Bios.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, клавиатура новая, запечатанная, РСТ. Отличное качество, но не такое как у клавиатура MacBook M3) Когда активно печатаешь, клавиши издают минимум звуков, но сама доска клавиатуры (от ударов) слышна. ВАЖНО: в данной комплектации нет USB приемника, но если у вас есть мышь с USB приемником (Logi Bolt), то возможно подключить клавиатуру за пару минут, через USB также доступно управление компьютером с клавиатуры при загрузке / BIOS.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Серийник зашитый в клавиатуру и напечатанный на стикере (на коробке) не сходится на одну цифру, а так всё гуд. Лицевая панель - алюминий, а нижняя - сталь (магнитится). Подсветка включается даже от прикосновения к корпусу!


Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - стоимость товара 8700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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