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Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709)

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Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 1
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 2
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 3
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 4
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 5
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 6
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Раскладка клавиатуры
JIS
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 1
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 4
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 5
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 6
  • Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493397
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
47х17х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709)

Прозрачный корпус клавиатуры добавляет оригинальности ее внешнему облику и обеспечивает особенно эффектный вид встроенной подсветки. Встроенная подсветка поддерживает «режим дыхания» — постоянное плавное уменьшение и увеличение яркости, а также ее регулировку пользователем. Металлическое основание придает прочности и устойчивости корпусу клавиатуры. Сделать использование клавиатуры эффективнее помогут 12 мультимедиа-клавиш. А возможность блокировки кнопки Win избавит от неприятных сюрпризов во время игры.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Прозрачный корпус клавиатуры добавляет оригинальности ее внешнему облику и обеспечивает особенно эффектный вид встроенной подсветки. Встроенная подсветка поддерживает «режим дыхания» — постоянное плавное уменьшение и увеличение яркости, а также ее регулировку пользователем. Металлическое основание придает прочности и устойчивости корпусу клавиатуры. Сделать использование клавиатуры эффективнее помогут 12 мультимедиа-клавиш. А возможность блокировки кнопки Win избавит от неприятных сюрпризов во время игры.
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Отзывы


Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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