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Клавиатура A4Tech KKS-3 Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech KKS-3 Black

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Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 6
Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Клавиатура A4Tech KKS-3 Black
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
610

Описание товара Клавиатура A4Tech KKS-3 Black

Клавиатура A4Tech — это надежное устройство для вашего ПК, сочетающее в себе удобство использования и стильный дизайн. Этот черный аксессуар с мембранной технологией обладает стандартной раскладкой JIS, идеально подходящей для повседневных задач и комфортного ввода текста. Полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn) для расширения возможностей управления при работе с мультимедиа и другими функциями. Подключение осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную связь с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. A4Tech — проверенный временем бренд, известный своей надежностью и высоким качеством продукции. Эта модель клавиатуры станет отличным выбором как для офисного применения, так и для домашнего использования. Современный дизайн и функциональность делают ее идеальной для пользователей, которые ценят простоту и эффективность.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KKS-3 Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное устройство для вашего ПК, сочетающее в себе удобство использования и стильный дизайн. Этот черный аксессуар с мембранной технологией обладает стандартной раскладкой JIS, идеально подходящей для повседневных задач и комфортного ввода текста. Полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn) для расширения возможностей управления при работе с мультимедиа и другими функциями. Подключение осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную связь с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. A4Tech — проверенный временем бренд, известный своей надежностью и высоким качеством продукции. Эта модель клавиатуры станет отличным выбором как для офисного применения, так и для домашнего использования. Современный дизайн и функциональность делают ее идеальной для пользователей, которые ценят простоту и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech KKS-3 Black - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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