Клавиатура A4Tech KKS-3 Black
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KKS-3 Black
Клавиатура A4Tech — это надежное устройство для вашего ПК, сочетающее в себе удобство использования и стильный дизайн. Этот черный аксессуар с мембранной технологией обладает стандартной раскладкой JIS, идеально подходящей для повседневных задач и комфортного ввода текста. Полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn) для расширения возможностей управления при работе с мультимедиа и другими функциями. Подключение осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную связь с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. A4Tech — проверенный временем бренд, известный своей надежностью и высоким качеством продукции. Эта модель клавиатуры станет отличным выбором как для офисного применения, так и для домашнего использования. Современный дизайн и функциональность делают ее идеальной для пользователей, которые ценят простоту и эффективность.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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