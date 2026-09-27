Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612855
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057)
Клавиатура Oklick 155M – модель с классической 104-клавишной раскладкой, выполненная в стильном Slim-дизайне. Эргономичный ноутбучный профиль клавиш поможет быстрее печатать, а функция Anti-Ghosting – предотвратить фантомные нажатия. Клавиатура отличается долговечностью: ее ресурс рассчитан на 10 млн кликов. Она хорошо подойдет для ежедневной работы с текстами и таблицами. Устройство оснащено выдвижными прорезиненными ножками и не скользит по поверхности стола. Подключение к ПК осуществляется по USB-кабелю длиной 1,6 м. Клавиатура совместима с ОС Windows и Linux.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура Oklick 155M – модель с классической 104-клавишной раскладкой, выполненная в стильном Slim-дизайне. Эргономичный ноутбучный профиль клавиш поможет быстрее печатать, а функция Anti-Ghosting – предотвратить фантомные нажатия. Клавиатура отличается долговечностью: ее ресурс рассчитан на 10 млн кликов. Она хорошо подойдет для ежедневной работы с текстами и таблицами. Устройство оснащено выдвижными прорезиненными ножками и не скользит по поверхности стола. Подключение к ПК осуществляется по USB-кабелю длиной 1,6 м. Клавиатура совместима с ОС Windows и Linux.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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