Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black
Клавиатура Genius представлена в стильном черном цвете и отлично подойдет для использования с персональными компьютерами. Этот полноразмерный аксессуар выполнен в классической ANSI раскладке и оснащен 109 клавишами, что обеспечивает полноценный комфорт при работе и наборе текста. Мембранный тип клавиатуры гарантирует мягкий и тихий ход клавиш, что снижает уровень шума при печати. Подключение осуществляется с помощью USB Type-A интерфейса, обеспечивающего надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточную свободу перемещения на рабочем месте. Дополнительным преимуществом являются мультимедийные клавиши, позволяющие оперативно управлять аудио- и видеоконтентом, делая взаимодействие с компьютером еще более удобным и эффективным. Этот аксессуар от бренда Genius станет отличным выбором для пользователей, ценящих простоту, надежность и функциональность в повседневной работе за компьютером.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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