Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 727421
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780 руб.
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х5
Вес, г.
890
Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
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Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Развернуть
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Купить Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный - по цене 780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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