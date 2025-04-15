Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
112
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, батарейки, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х4
Вес, кг.
1.11
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный
Клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 RU – комплект из двух манипуляторов с беспроводным способом подключения на основе радиоканальной технологии 2.4 ГГц. Мембранный механизм клавиш обеспечивает точное и быстрое распознавание нажатий с низким уровнем шума. Мышь основана на оптическом сенсоре с чувствительностью до 1600 dpi и имеет 3 стандартные кнопки с колесиком прокрутки. В качестве элементов питания используются батарейки стандарта АА. Корпус устройств Defender Jakarta C-805 изготовлен из прочного пластика с классической расцветкой и практичной фактурой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, батарейки, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 RU – комплект из двух манипуляторов с беспроводным способом подключения на основе радиоканальной технологии 2.4 ГГц. Мембранный механизм клавиш обеспечивает точное и быстрое распознавание нажатий с низким уровнем шума. Мышь основана на оптическом сенсоре с чувствительностью до 1600 dpi и имеет 3 стандартные кнопки с колесиком прокрутки. В качестве элементов питания используются батарейки стандарта АА. Корпус устройств Defender Jakarta C-805 изготовлен из прочного пластика с классической расцветкой и практичной фактурой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.