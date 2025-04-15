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Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный

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Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
112
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294972
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, батарейки, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х4
Вес, кг.
1.11

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный

Клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 RU – комплект из двух манипуляторов с беспроводным способом подключения на основе радиоканальной технологии 2.4 ГГц. Мембранный механизм клавиш обеспечивает точное и быстрое распознавание нажатий с низким уровнем шума. Мышь основана на оптическом сенсоре с чувствительностью до 1600 dpi и имеет 3 стандартные кнопки с колесиком прокрутки. В качестве элементов питания используются батарейки стандарта АА. Корпус устройств Defender Jakarta C-805 изготовлен из прочного пластика с классической расцветкой и практичной фактурой.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, батарейки, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 RU – комплект из двух манипуляторов с беспроводным способом подключения на основе радиоканальной технологии 2.4 ГГц. Мембранный механизм клавиш обеспечивает точное и быстрое распознавание нажатий с низким уровнем шума. Мышь основана на оптическом сенсоре с чувствительностью до 1600 dpi и имеет 3 стандартные кнопки с колесиком прокрутки. В качестве элементов питания используются батарейки стандарта АА. Корпус устройств Defender Jakarta C-805 изготовлен из прочного пластика с классической расцветкой и практичной фактурой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.


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