Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786)
Клавиатура Oklick - это надежное и функциональное устройство для вашего ПК. Она оснащена механическими клавишами, обеспечивающими высокую скорость отклика и длительный срок службы, что особенно ценят пользователи, предпочитающие точность и комфорт в наборе текста и играх. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильную и беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Формат клавиатуры полноразмерный, с 104 клавишами в раскладке JIS, что обеспечивает полный доступ ко всем необходимым функциям. Наличие мультимедийных клавиш позволяет с легкостью управлять музыкальными и видеофайлами, значительно упрощая работу с мультимедийным контентом. Клавиатура имеет стильный черный цвет и весит всего 398 грамм, что делает ее удобной для переноски и использования в различных условиях. Питание клавиатуры осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Отдельно стоит отметить наличие клавиши функции (Fn), которая расширяет функциональные возможности клавиатуры, делая ее более адаптивной к задачам пользователя. Oklick - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и удобство в одном устройстве.
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