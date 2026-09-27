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Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786)

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Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 1
Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 2
Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 3
Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 4
Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 5
Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 6
Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612784
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
680

Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786)

Клавиатура Oklick - это надежное и функциональное устройство для вашего ПК. Она оснащена механическими клавишами, обеспечивающими высокую скорость отклика и длительный срок службы, что особенно ценят пользователи, предпочитающие точность и комфорт в наборе текста и играх. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильную и беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Формат клавиатуры полноразмерный, с 104 клавишами в раскладке JIS, что обеспечивает полный доступ ко всем необходимым функциям. Наличие мультимедийных клавиш позволяет с легкостью управлять музыкальными и видеофайлами, значительно упрощая работу с мультимедийным контентом. Клавиатура имеет стильный черный цвет и весит всего 398 грамм, что делает ее удобной для переноски и использования в различных условиях. Питание клавиатуры осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Отдельно стоит отметить наличие клавиши функции (Fn), которая расширяет функциональные возможности клавиатуры, делая ее более адаптивной к задачам пользователя. Oklick - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и удобство в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick 205MK черный (1546786)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick - это надежное и функциональное устройство для вашего ПК. Она оснащена механическими клавишами, обеспечивающими высокую скорость отклика и длительный срок службы, что особенно ценят пользователи, предпочитающие точность и комфорт в наборе текста и играх. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильную и беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Формат клавиатуры полноразмерный, с 104 клавишами в раскладке JIS, что обеспечивает полный доступ ко всем необходимым функциям. Наличие мультимедийных клавиш позволяет с легкостью управлять музыкальными и видеофайлами, значительно упрощая работу с мультимедийным контентом. Клавиатура имеет стильный черный цвет и весит всего 398 грамм, что делает ее удобной для переноски и использования в различных условиях. Питание клавиатуры осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Отдельно стоит отметить наличие клавиши функции (Fn), которая расширяет функциональные возможности клавиатуры, делая ее более адаптивной к задачам пользователя. Oklick - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и удобство в одном устройстве.
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Отзывы


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