Клавиатура Gembird KBW-250
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 736952
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
300
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-250
Полноразмерная клавиатура Gembird создана для комфортной работы за ПК: 104 клавиши обеспечивают полный функционал для любых задач, а наличие клавиши Fn раскрывает дополнительные возможности управления. Благодаря мембранному типу клавиш нажимать приятно и тихо — работать удобно даже долгое время. Современное беспроводное подключение избавляет от лишних проводов на столе. Лаконичный черный цвет подходит к любому интерьеру, а стандартный формат привычен и удобен при наборе текста или работе с числами.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Полноразмерная клавиатура Gembird создана для комфортной работы за ПК: 104 клавиши обеспечивают полный функционал для любых задач, а наличие клавиши Fn раскрывает дополнительные возможности управления. Благодаря мембранному типу клавиш нажимать приятно и тихо — работать удобно даже долгое время. Современное беспроводное подключение избавляет от лишних проводов на столе. Лаконичный черный цвет подходит к любому интерьеру, а стандартный формат привычен и удобен при наборе текста или работе с числами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Купить Клавиатура Gembird KBW-250 - по цене 730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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