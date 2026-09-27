Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный
Клавиатура A4Tech — это современное решение для геймеров и пользователей ПК, которые ценят надежность и функциональность. Эта полноразмерная клавиатура включает в себя 104 клавиши, обеспечивающие полный комфорт при наборе текста или управлении игровыми процессами. Одной из ключевых особенностей клавиатуры A4Tech является подсветка клавиш, позволяющая использовать устройство даже в условиях низкой освещенности. Оптомеханическая конструкция обеспечивает быстрый и точный отклик на каждое нажатие, создавая идеальные условия для победы в играх или эффективной работы. Стильный черный цвет клавиатуры гармонично впишется в любой интерьер рабочего места, а наличие функциональной клавиши (Fn) открывает дополнительные возможности для персонализации и удобства использования. Проводное подключение посредством USB Type-A и длина кабеля 1.8 метра гарантируют стабильное соединение и свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. В сочетании с известным качеством бренда A4Tech, эта клавиатура станет надежным помощником для повседневной работы и увлекательного гейминга.
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