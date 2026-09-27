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Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358084
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, кг.
1.13

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный

Клавиатура A4Tech — это современное решение для геймеров и пользователей ПК, которые ценят надежность и функциональность. Эта полноразмерная клавиатура включает в себя 104 клавиши, обеспечивающие полный комфорт при наборе текста или управлении игровыми процессами. Одной из ключевых особенностей клавиатуры A4Tech является подсветка клавиш, позволяющая использовать устройство даже в условиях низкой освещенности. Оптомеханическая конструкция обеспечивает быстрый и точный отклик на каждое нажатие, создавая идеальные условия для победы в играх или эффективной работы. Стильный черный цвет клавиатуры гармонично впишется в любой интерьер рабочего места, а наличие функциональной клавиши (Fn) открывает дополнительные возможности для персонализации и удобства использования. Проводное подключение посредством USB Type-A и длина кабеля 1.8 метра гарантируют стабильное соединение и свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. В сочетании с известным качеством бренда A4Tech, эта клавиатура станет надежным помощником для повседневной работы и увлекательного гейминга.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B810R Battlefield USB Multimedia черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это современное решение для геймеров и пользователей ПК, которые ценят надежность и функциональность. Эта полноразмерная клавиатура включает в себя 104 клавиши, обеспечивающие полный комфорт при наборе текста или управлении игровыми процессами. Одной из ключевых особенностей клавиатуры A4Tech является подсветка клавиш, позволяющая использовать устройство даже в условиях низкой освещенности. Оптомеханическая конструкция обеспечивает быстрый и точный отклик на каждое нажатие, создавая идеальные условия для победы в играх или эффективной работы. Стильный черный цвет клавиатуры гармонично впишется в любой интерьер рабочего места, а наличие функциональной клавиши (Fn) открывает дополнительные возможности для персонализации и удобства использования. Проводное подключение посредством USB Type-A и длина кабеля 1.8 метра гарантируют стабильное соединение и свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. В сочетании с известным качеством бренда A4Tech, эта клавиатура станет надежным помощником для повседневной работы и увлекательного гейминга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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