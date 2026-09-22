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Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый

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Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 1
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 2
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 3
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 4
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 5
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 6
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 7
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 8
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 9
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 10
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 11
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 12
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 13
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 14
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 15
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 16
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 17
Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
100
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
96%
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  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 5
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  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 10
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 11
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 12
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 13
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 14
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 15
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 16
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 17
  • Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718436
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
100
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х18х6
Вес, г.
940

Описание товара Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый

Клавиатура Acer OKW304 Это олицетворение современного вкуса и функциональности в мире механических аксессуаров. С её элегантным белым корпусом она станет идеальным дополнением вашего рабочего места или игрового комплекта. Каждый элемент этой клавиатуры призван обеспечить максимальное удобство и комфорт, от тактильно приятной поверхности до четкого отклика всех клавиш. Качество и надёжность Механические переключатели предлагают исключительное чувство нажатия, позволяя вам наслаждаться каждым нажатием, будь то во время напряженного игрового сражения или при наборе текста. Продуманная конструкция клавиш обеспечивает надежность и долговечность, что делает данную модель отличным выбором для интенсивного использования. Удобство и комфорт Эстетика клавиатуры Acer OKW304 завораживает своей простотой и изяществом. Она легко вписывается как в строгие офисные интерьеры, так и в более раскрепощенные, креативные пространства. Подсветка клавиш добавляет нотку стиля и позволяет работать или играть в условиях недостаточной освещенности, придавая вашему столу особый шарм. Эта клавиатура — не просто инструмент, это ваше новое, надежное помощник, который вдохновляет на творчество и продуктивность. Откройте для себя мир безграничных возможностей с Acer OKW304!

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW304 (ZL.KBDCC.01V) белый




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
100
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer OKW304 Это олицетворение современного вкуса и функциональности в мире механических аксессуаров. С её элегантным белым корпусом она станет идеальным дополнением вашего рабочего места или игрового комплекта. Каждый элемент этой клавиатуры призван обеспечить максимальное удобство и комфорт, от тактильно приятной поверхности до четкого отклика всех клавиш. Качество и надёжность Механические переключатели предлагают исключительное чувство нажатия, позволяя вам наслаждаться каждым нажатием, будь то во время напряженного игрового сражения или при наборе текста. Продуманная конструкция клавиш обеспечивает надежность и долговечность, что делает данную модель отличным выбором для интенсивного использования. Удобство и комфорт Эстетика клавиатуры Acer OKW304 завораживает своей простотой и изяществом. Она легко вписывается как в строгие офисные интерьеры, так и в более раскрепощенные, креативные пространства. Подсветка клавиш добавляет нотку стиля и позволяет работать или играть в условиях недостаточной освещенности, придавая вашему столу особый шарм. Эта клавиатура — не просто инструмент, это ваше новое, надежное помощник, который вдохновляет на творчество и продуктивность. Откройте для себя мир безграничных возможностей с Acer OKW304!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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