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Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479)

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Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 1
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 2
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 3
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 4
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 5
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 6
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 1
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 2
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 3
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 4
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 5
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 6
  • Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 040 руб.  11 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540571
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479)

Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB Mechanical Switch Gaming Keyboard обеспечит максимальный комфорт и производительность при виртуальных играх. Подключи ее через разъем USB и располагайся удобно — кабель длиной 1,8 м приспособлен для этого. 50 миллионов нажатий — таков потенциал проводной полноразмерной клавиатуры Legion K500 с механическим переключателем. Все 111 клавиш срабатывают моментально. Они не подведут даже во время длительных виртуальных поединков — клавиатура отличается выносливостью и износостойкостью. Медиаклавиши позволят тебе не только эффективно бороться с виртуальными противниками, но и легко руководить мультимедийным контентом и проигрывателями.

Отзывы о товаре Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB Mechanical Switch Gaming Keyboard обеспечит максимальный комфорт и производительность при виртуальных играх. Подключи ее через разъем USB и располагайся удобно — кабель длиной 1,8 м приспособлен для этого. 50 миллионов нажатий — таков потенциал проводной полноразмерной клавиатуры Legion K500 с механическим переключателем. Все 111 клавиш срабатывают моментально. Они не подведут даже во время длительных виртуальных поединков — клавиатура отличается выносливостью и износостойкостью. Медиаклавиши позволят тебе не только эффективно бороться с виртуальными противниками, но и легко руководить мультимедийным контентом и проигрывателями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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