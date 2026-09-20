Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538990
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, кг.
1.2
Описание товара Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1)
Если нужна максимальная скорость, вооружись непревзойденной скоростью отклика. Встречай Razer Huntsman V2 — оптическую игровую клавиатуру с практически нулевой задержкой ввода и полным набором других наших высококлассных функций для максимальной производительности. Наслаждайтесь быстрыми и четкими нажатиями клавиш, которые приятно звучат и кажутся более легкими, чем традиционные механические переключатели — с реальной частотой опроса до 8000 Гц для более низкой задержки ввода.
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Если нужна максимальная скорость, вооружись непревзойденной скоростью отклика. Встречай Razer Huntsman V2 — оптическую игровую клавиатуру с практически нулевой задержкой ввода и полным набором других наших высококлассных функций для максимальной производительности. Наслаждайтесь быстрыми и четкими нажатиями клавиш, которые приятно звучат и кажутся более легкими, чем традиционные механические переключатели — с реальной частотой опроса до 8000 Гц для более низкой задержки ввода.
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