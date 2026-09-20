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Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi)

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Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 1
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 2
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 3
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 4
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 5
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 6
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 7
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 8
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 9
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 10
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 11
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 12
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 13
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 14
Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 1
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 2
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 3
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 4
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 5
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 6
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 7
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 8
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 9
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 10
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 11
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 12
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 13
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 14
  • Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
520 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575175
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х18х3
Вес, г.
600

Описание товара Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi)

Приобретать компьютерную мышь и клавиатуру многие пользователи предпочитают одним комплектом — так и устройства сочетаются идеально, и стоят они дешевле. Зная об этом, финская компания SVEN активно развивает линейку недорогих и надежных проводных наборов периферии. Новый KB-S320С как раз из этой серии: он сочетает удобство использования со строгим дизайном, а доступную цену с высочайшим уровнем надежности. Клавиатура содержит 104 клавиши с приятным мягким ходом. Раскладка стандартная и отлично подойдет любителям комфортной классики благодаря «двухэтажной» клавише Enter и длинной Shift. Присутствует и цифровой блок, который пригодится для вычислений в ходе работы или учебы, да и в ряде других случаев будет полезен. Обозначения на клавиши нанесены отлично читаемой краской, русские буквы выделены красным цветом — достаточно одного быстрого взгляда, чтобы сориентироваться. Угол наклона клавиатуры регулируется, что тоже повышает уровень комфорта. А еще ее корпус обладает влагоустойчивой конструкцией, что позволяет заметно меньше волноваться за устройство во время использования. Стоит отметить, что на погружение в воду клавиатура не рассчитана, но вот мелкие неприятности, связанные с попаданием жидкости, вполне способна пережить. Мышь симметричной формы, а потому подойдет и левшам, и правшам. Ее матовое, слегка шероховатое покрытие имеет противоскользящий эффект и не оставляет следов на поверхности. Кнопки традиционно две, плюс нажимаемое колесико с приятным кликом и вращением. Оптическое разрешение встроенного сенсора — 1000 DPI, его с запасом хватит для каждодневного использования и рабочих задач. Каждое устройство оснащено USB-кабелем длиной 1,5 метра — этого хватит для подключения даже к стоящему поодаль ПК. Сам процесс подключения максимально прост — установки драйверов или других дополнительных действий не требуется.

Отзывы о товаре Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Приобретать компьютерную мышь и клавиатуру многие пользователи предпочитают одним комплектом — так и устройства сочетаются идеально, и стоят они дешевле. Зная об этом, финская компания SVEN активно развивает линейку недорогих и надежных проводных наборов периферии. Новый KB-S320С как раз из этой серии: он сочетает удобство использования со строгим дизайном, а доступную цену с высочайшим уровнем надежности. Клавиатура содержит 104 клавиши с приятным мягким ходом. Раскладка стандартная и отлично подойдет любителям комфортной классики благодаря «двухэтажной» клавише Enter и длинной Shift. Присутствует и цифровой блок, который пригодится для вычислений в ходе работы или учебы, да и в ряде других случаев будет полезен. Обозначения на клавиши нанесены отлично читаемой краской, русские буквы выделены красным цветом — достаточно одного быстрого взгляда, чтобы сориентироваться. Угол наклона клавиатуры регулируется, что тоже повышает уровень комфорта. А еще ее корпус обладает влагоустойчивой конструкцией, что позволяет заметно меньше волноваться за устройство во время использования. Стоит отметить, что на погружение в воду клавиатура не рассчитана, но вот мелкие неприятности, связанные с попаданием жидкости, вполне способна пережить. Мышь симметричной формы, а потому подойдет и левшам, и правшам. Ее матовое, слегка шероховатое покрытие имеет противоскользящий эффект и не оставляет следов на поверхности. Кнопки традиционно две, плюс нажимаемое колесико с приятным кликом и вращением. Оптическое разрешение встроенного сенсора — 1000 DPI, его с запасом хватит для каждодневного использования и рабочих задач. Каждое устройство оснащено USB-кабелем длиной 1,5 метра — этого хватит для подключения даже к стоящему поодаль ПК. Сам процесс подключения максимально прост — установки драйверов или других дополнительных действий не требуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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