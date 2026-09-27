Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144)
Клавиатура Oklick — это отличное решение для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Оснащенная полноразмерной ISO-раскладкой, она предлагает 104 клавиши для удобного и быстрого ввода данных. Мембранная технология обеспечивает тихое и мягкое нажатие, что делает её идеальной как для игр, так и для работы. Одной из ключевых особенностей этой модели является стильная подсветка клавиш, которая придаёт ей современный вид и делает использование удобным даже в условиях низкого освещения. Проводное подключение обеспечивает стабильную передачу данных без задержек, что особенно важно для геймеров. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который идеально впишется в любой интерьер. С длиной кабеля 1.8 метра, ее подключение будет удобным и не вызовет сложностей даже на большом расстоянии от компьютера. Вес в 462 грамма делает её достаточно лёгкой и удобной для транспортировки. Oklick предлагает надежное и доступное решение для любого пользователя, будь то работа на ПК или ноутбуке. Эта клавиатура станет незаменимым помощником в выполнении повседневных задач и достижении успеха в виртуальных сражениях.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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