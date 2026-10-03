Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
99
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX Snow
Формат клавиатуры
96%
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641901
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USB-приемник, документация, дополнительные кейкапы, кабель USB Type-C, наклейка, подставка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
99
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX Snow
Формат клавиатуры
96%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
2
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth, Радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
9.28
Описание товара Клавиатура Asus X901 STRIX SCOPE II 96 WL/NXSW/RU/PBT (90MP037A-BKRA01)
Клавиатура проводная+беспроводная Asus ROG Strix Scope II [90MP037A-BKRA01] обладает широкой подставкой, которая уменьшает нагрузку на запястья. RGB-подсветка предупреждает погрешности ввода в условиях недостаточного освещения. Модель относится к механическому типу, ресурс которого достигает 50 млн нажатий.
Клавиатура проводная+беспроводная Asus ROG Strix Scope II [90MP037A-BKRA01] оборудована колесом прокрутки для удобной навигации по Интернету и просмотра материалов. С цифровым блоком не возникнет трудностей во время обработки числовых данных. Кейкапы изготовлены из пластика высокой жесткости, устойчивого к истиранию символов. При беспроводной синхронизации используется интерфейс Bluetooth и ресивер из комплекта.
USB-приемник, документация, дополнительные кейкапы, кабель USB Type-C, наклейка, подставка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
99
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Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX Snow
Формат клавиатуры
96%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
2
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth, Радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная+беспроводная Asus ROG Strix Scope II [90MP037A-BKRA01] обладает широкой подставкой, которая уменьшает нагрузку на запястья. RGB-подсветка предупреждает погрешности ввода в условиях недостаточного освещения. Модель относится к механическому типу, ресурс которого достигает 50 млн нажатий.
Клавиатура проводная+беспроводная Asus ROG Strix Scope II [90MP037A-BKRA01] оборудована колесом прокрутки для удобной навигации по Интернету и просмотра материалов. С цифровым блоком не возникнет трудностей во время обработки числовых данных. Кейкапы изготовлены из пластика высокой жесткости, устойчивого к истиранию символов. При беспроводной синхронизации используется интерфейс Bluetooth и ресивер из комплекта.
Клавиатура Asus X901 STRIX SCOPE II 96 WL/NXSW/RU/PBT (90MP037A-BKRA01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Asus X901 STRIX SCOPE II 96 WL/NXSW/RU/PBT (90MP037A-BKRA01)