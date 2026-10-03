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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механичесская
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Цвет
черный
Количество клавиш
110
Тип связи
проводной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648574
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Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V4 X (Green Switch) (RZ03-04700800-R3R1)
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4x[RZ03-04700800-R3R1] оборудована цифровым блоком, позволяющим вводить числовые данные. Конфигурацией предусмотрено 6 макро-клавиш, которые программируются под определенные макросы. С колесом прокрутки пользователи могут удобно серфить в интернете и просматривать файлы. Во время синхронизации используется 1.8-метровый USB-кабель. Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4x[RZ03-04700800-R3R1] заключена в корпус из алюминия и пластика, который не подвержен преждевременному образованию повреждений. Технология Doubleshot наделяет кнопки устойчивостью к истиранию символов. RGB-подсветка предупреждает погрешности ввода в условиях недостаточного освещения.
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4x[RZ03-04700800-R3R1] оборудована цифровым блоком, позволяющим вводить числовые данные. Конфигурацией предусмотрено 6 макро-клавиш, которые программируются под определенные макросы. С колесом прокрутки пользователи могут удобно серфить в интернете и просматривать файлы. Во время синхронизации используется 1.8-метровый USB-кабель. Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4x[RZ03-04700800-R3R1] заключена в корпус из алюминия и пластика, который не подвержен преждевременному образованию повреждений. Технология Doubleshot наделяет кнопки устойчивостью к истиранию символов. RGB-подсветка предупреждает погрешности ввода в условиях недостаточного освещения.
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X (Green Switch) (RZ03-04700800-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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