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Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный

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Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255821
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB ресивер, USB удлинитель, батарейки, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
53х23х5
Вес, кг.
1.46

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный

Набор клавиатура + мышь Logitech MK850 Perfomance - это полноразмерная клавиатура с удобными вогнутыми, бесшумными клавишами для быстрого ввода текста и мышь классического дизайна из нескользящего пластика.

Полноразмерная клавиатура Logitech MK850 отличается мембранным механизмом в 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов.

Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная мягкая подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона 0 (нулевой наклон), 4 и 8 градусов.

Logitech MK850 Perfomance работает с операционными системами Windows и Mac, что позволяет вам переключаться между всеми подключенными устройствами.

Особенности:

  • эргономичный дизайн
  • амортизирующая подставка
  • расстояние между клавишами в 19 мм
  • настраиваемые комбинации клавиш
  • тихий ход клавиш
  • одновременная поддержка работы с несколькими устройствами

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB ресивер, USB удлинитель, батарейки, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Развернуть
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Набор клавиатура + мышь Logitech MK850 Perfomance - это полноразмерная клавиатура с удобными вогнутыми, бесшумными клавишами для быстрого ввода текста и мышь классического дизайна из нескользящего пластика.

Полноразмерная клавиатура Logitech MK850 отличается мембранным механизмом в 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов.

Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная мягкая подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона 0 (нулевой наклон), 4 и 8 градусов.

Logitech MK850 Perfomance работает с операционными системами Windows и Mac, что позволяет вам переключаться между всеми подключенными устройствами.

Особенности:
  • эргономичный дизайн
  • амортизирующая подставка
  • расстояние между клавишами в 19 мм
  • настраиваемые комбинации клавиш
  • тихий ход клавиш
  • одновременная поддержка работы с несколькими устройствами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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