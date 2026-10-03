Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный
Набор клавиатура + мышь Logitech MK850 Perfomance - это полноразмерная клавиатура с удобными вогнутыми, бесшумными клавишами для быстрого ввода текста и мышь классического дизайна из нескользящего пластика.
Полноразмерная клавиатура Logitech MK850 отличается мембранным механизмом в 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов.
Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная мягкая подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона 0 (нулевой наклон), 4 и 8 градусов.
Logitech MK850 Perfomance работает с операционными системами Windows и Mac, что позволяет вам переключаться между всеми подключенными устройствами.
Особенности:
- эргономичный дизайн
- амортизирующая подставка
- расстояние между клавишами в 19 мм
- настраиваемые комбинации клавиш
- тихий ход клавиш
- одновременная поддержка работы с несколькими устройствами
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Полноразмерная клавиатура Logitech MK850 отличается мембранным механизмом в 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов.
Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная мягкая подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона 0 (нулевой наклон), 4 и 8 градусов.
Logitech MK850 Perfomance работает с операционными системами Windows и Mac, что позволяет вам переключаться между всеми подключенными устройствами.
Особенности:
- эргономичный дизайн
- амортизирующая подставка
- расстояние между клавишами в 19 мм
- настраиваемые комбинации клавиш
- тихий ход клавиш
- одновременная поддержка работы с несколькими устройствами
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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