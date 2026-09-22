Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
83
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
83
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky
Беспроводная клавиатура MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS - это универсальная клавиатура с беспроводным управлением 2,4 ГГц, Bluetooth и проводным режимом работы. Оснащена линейными механическими переключателями с возможностью быстрой замены, прочными накладками из полипропилена, звукопоглощающими прокладками и дисплеем с диагональю 1,06 дюйма. Благодаря RGB-подсветке и аккумулятору емкостью 4000 мАч идеально подходит для геймеров и творческих людей.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
83
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Беспроводная клавиатура MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS - это универсальная клавиатура с беспроводным управлением 2,4 ГГц, Bluetooth и проводным режимом работы. Оснащена линейными механическими переключателями с возможностью быстрой замены, прочными накладками из полипропилена, звукопоглощающими прокладками и дисплеем с диагональю 1,06 дюйма. Благодаря RGB-подсветке и аккумулятору емкостью 4000 мАч идеально подходит для геймеров и творческих людей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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