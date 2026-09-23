Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 535767
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
38х17х4
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447)
G413 TKL SE оснащена механическими переключателями с тактильным откликом, поддержкой многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий, PBT-клавишами и прочным корпусом из алюминиевого сплава. Цифровой блок не предусмотрен конструкцией данной модели.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
G413 TKL SE оснащена механическими переключателями с тактильным откликом, поддержкой многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий, PBT-клавишами и прочным корпусом из алюминиевого сплава. Цифровой блок не предусмотрен конструкцией данной модели.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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