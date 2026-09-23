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Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447)

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Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 1
Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 2
Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 3
Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 4
Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 1
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 2
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 3
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 4
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535767
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
38х17х4
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447)

G413 TKL SE оснащена механическими переключателями с тактильным откликом, поддержкой многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий, PBT-клавишами и прочным корпусом из алюминиевого сплава. Цифровой блок не предусмотрен конструкцией данной модели.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
G413 TKL SE оснащена механическими переключателями с тактильным откликом, поддержкой многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий, PBT-клавишами и прочным корпусом из алюминиевого сплава. Цифровой блок не предусмотрен конструкцией данной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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