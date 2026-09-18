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Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый

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Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 1
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 2
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 3
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 4
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 5
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 6
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 7
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 8
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 9
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 10
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 11
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 12
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 13
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 14
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 15
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 16
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 17
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 18
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 19
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 20
Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 1
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 2
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 3
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 4
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 5
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 6
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 7
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 8
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 9
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 10
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 11
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 12
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 13
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 14
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 15
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 16
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 17
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 18
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 19
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 20
  • Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255471
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.12

Описание товара Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый

Клавиатура Oklick — идеальное сочетание функциональности и стиля для комфортной работы и игрового процесса. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами и поддерживает JIS раскладку, что обеспечивает удобство и скорость при наборе текста и играх. Наличие подсветки клавиш добавляет практичности и эффектного внешнего вида, позволяя использовать клавиатуру даже в условиях низкой освещенности. Специально разработанная для ПК и ноутбуков, клавиатура Oklick станет отличным выбором как для повседневной работы, так и для геймеров. Ее черный цвет неизменно актуален и легко вписывается в любой интерьер. Клавиша функции (Fn) открывает доступ к дополнительным действиям и упрощает управление мультимедийными приложениями. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A с длиной кабеля 1.5 метра, что обеспечивает надежное и устойчивое соединение. Выбирайте клавиатуру Oklick для получения высококлассного пользовательского опыта, сочетающего в себе комфорт, стиль и высокую производительность.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — идеальное сочетание функциональности и стиля для комфортной работы и игрового процесса. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами и поддерживает JIS раскладку, что обеспечивает удобство и скорость при наборе текста и играх. Наличие подсветки клавиш добавляет практичности и эффектного внешнего вида, позволяя использовать клавиатуру даже в условиях низкой освещенности. Специально разработанная для ПК и ноутбуков, клавиатура Oklick станет отличным выбором как для повседневной работы, так и для геймеров. Ее черный цвет неизменно актуален и легко вписывается в любой интерьер. Клавиша функции (Fn) открывает доступ к дополнительным действиям и упрощает управление мультимедийными приложениями. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A с длиной кабеля 1.5 метра, что обеспечивает надежное и устойчивое соединение. Выбирайте клавиатуру Oklick для получения высококлассного пользовательского опыта, сочетающего в себе комфорт, стиль и высокую производительность.
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Доставка
Отзывы


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