Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 710G BLACK DEATH черный/серый
Клавиатура Oklick — идеальное сочетание функциональности и стиля для комфортной работы и игрового процесса. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами и поддерживает JIS раскладку, что обеспечивает удобство и скорость при наборе текста и играх. Наличие подсветки клавиш добавляет практичности и эффектного внешнего вида, позволяя использовать клавиатуру даже в условиях низкой освещенности. Специально разработанная для ПК и ноутбуков, клавиатура Oklick станет отличным выбором как для повседневной работы, так и для геймеров. Ее черный цвет неизменно актуален и легко вписывается в любой интерьер. Клавиша функции (Fn) открывает доступ к дополнительным действиям и упрощает управление мультимедийными приложениями. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A с длиной кабеля 1.5 метра, что обеспечивает надежное и устойчивое соединение. Выбирайте клавиатуру Oklick для получения высококлассного пользовательского опыта, сочетающего в себе комфорт, стиль и высокую производительность.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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