Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)
Компактная клавиатура G PRO с высококачественными переключателями, издающими щелчок при срабатывании, успешно прошла тщательные испытания с участием профессиональных киберспортсменов и прекрасно зарекомендовала себя на многочисленных игровых турнирах, поэтому ее без преувеличения можно назвать ключом к победе. Создавая инновационные механические переключатели GX, издающие щелчок при срабатывании, разработчики стремились достичь максимальной эффективности, скорости отклика и прочности. Эти переключатели сигнализируют о срабатывании не только отчетливым щелчком, но и хорошо ощутимым тактильным откликом. Благодаря отсутствию цифрового блока эта клавиатура абсолютно не стесняет пользователя при работе с мышью, а съемный кабель обеспечивает удобную перевозку устройства, что особенно важно для игроков, участвующих в выездных турнирах по всему миру.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Отзывы о товаре Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)