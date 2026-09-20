Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый.
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657477
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х20х3
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый.
Благодаря тончайшему корпусу и потрясающему дизайну, Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard будет радовать вас своим современным стилем и функциональностью. Вы можете использовать эту беспроводную клавиатуру везде, благодаря соединению Bluetooth. Можно использовать также в темных помещениях и ночью - благодаря нежной подсветке! Это незаменимый аксессуар для владельцев макбуков с целью замены обычной клавиатуры, а также для айпадов и аймаков.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Благодаря тончайшему корпусу и потрясающему дизайну, Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard будет радовать вас своим современным стилем и функциональностью. Вы можете использовать эту беспроводную клавиатуру везде, благодаря соединению Bluetooth. Можно использовать также в темных помещениях и ночью - благодаря нежной подсветке! Это незаменимый аксессуар для владельцев макбуков с целью замены обычной клавиатуры, а также для айпадов и аймаков.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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