Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%490 руб. 770 руб.
В наличии
Код товара: 363107
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
490 руб. -36%
770 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, кг.
1.02
Описание товара Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB
Клавиатура дополнительная KS-is Kyby KS-343 - это стандартный цифровой блок компьютерной клавиатуры, выполненный в отдельном корпусе. При помощи USB разъема цифровая клавиатура может быть подключена к ПК, ноутбуку, планшетному компьютеру или другим цифровым устройствам. Клавиатура имеет 18 клавиш и обеспечивает максимально комфортную работу с цифрами. Для подключения дополнительной цифровой клавиатуры не требуется установки дополнительных драйверов.
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Клавиатура дополнительная KS-is Kyby KS-343 - это стандартный цифровой блок компьютерной клавиатуры, выполненный в отдельном корпусе. При помощи USB разъема цифровая клавиатура может быть подключена к ПК, ноутбуку, планшетному компьютеру или другим цифровым устройствам. Клавиатура имеет 18 клавиш и обеспечивает максимально комфортную работу с цифрами. Для подключения дополнительной цифровой клавиатуры не требуется установки дополнительных драйверов.
Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB – стоимость товара 490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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