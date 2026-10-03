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Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black

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Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 1
Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 2
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Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 4
Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 5
Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 5
  • Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641944
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х8
Вес, кг.
1.17

Описание товара Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black

Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Развернуть
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 180M PS/2, Black


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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