Клавиатура Oklick 180M черный PS/2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55857
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, г.
520
Описание товара Клавиатура Oklick 180M черный PS/2
Описание товара Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 Клавиатура Oklick 180M черный PS/2. Количество клавиш: 104. Конструкция: Классическая. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , игровые , беспроводные , проводные , с подсветкой , комплекты с мышью , механические , ножничные , игровые с подсветкой , игровые комплекты с мышью , механические с подсветкой , с тачпадом Теги товара: мембранные , бесшумные , тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2
Страна производитель
Китай
Описание товара Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 Клавиатура Oklick 180M черный PS/2. Количество клавиш: 104. Конструкция: Классическая. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , игровые , беспроводные , проводные , с подсветкой , комплекты с мышью , механические , ножничные , игровые с подсветкой , игровые комплекты с мышью , механические с подсветкой , с тачпадом Теги товара: мембранные , бесшумные , тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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