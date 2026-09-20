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Клавиатура SVEN KB-S300 черная купить с доставкой в Москве
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Клавиатура SVEN KB-S300 черная

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Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 1
Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 2
Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 3
Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 1
  • Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 2
  • Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 3
  • Клавиатура SVEN KB-S300 черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576530
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, г.
250

Описание товара Клавиатура SVEN KB-S300 черная

Клавиатура Sven KB-S300 станет отличным решением для офисного работника, проводящего много времени за компьютером. Данная модель имеет классическое полноразмерное исполнение, предусматривающее 104 клавиши мембранного типа. Стандартная черная расцветка делает устройство универсальным для приобретения как мужчинами, так и женщинами, и в то же время подходящим для строгого офисного интерьера. Для пользователей, проводящих вычисления, пригодится цифровой блок, присутствующий в конструкции представленной модели. Клавиатура Sven KB-S300 заключена в надежный пластиковый корпус. Неоспоримым преимуществом устройства является влагозащита: теперь вы можете не бояться выхода прибора из строя вследствие случайно пролитой на него воды. Подключение клавиатуры к стационарному компьютеру осуществляется посредством интерфейса USB, располагающегося на конце 1.5-метрового провода. Кабель также используется для питания модели: он обеспечивает ее по шине необходимой для работоспособности электроэнергией. Габариты клавиатуры - 460x30x150 мм.

Отзывы о товаре Клавиатура SVEN KB-S300 черная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура Sven KB-S300 станет отличным решением для офисного работника, проводящего много времени за компьютером. Данная модель имеет классическое полноразмерное исполнение, предусматривающее 104 клавиши мембранного типа. Стандартная черная расцветка делает устройство универсальным для приобретения как мужчинами, так и женщинами, и в то же время подходящим для строгого офисного интерьера. Для пользователей, проводящих вычисления, пригодится цифровой блок, присутствующий в конструкции представленной модели. Клавиатура Sven KB-S300 заключена в надежный пластиковый корпус. Неоспоримым преимуществом устройства является влагозащита: теперь вы можете не бояться выхода прибора из строя вследствие случайно пролитой на него воды. Подключение клавиатуры к стационарному компьютеру осуществляется посредством интерфейса USB, располагающегося на конце 1.5-метрового провода. Кабель также используется для питания модели: он обеспечивает ее по шине необходимой для работоспособности электроэнергией. Габариты клавиатуры - 460x30x150 мм.
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