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Клавиатура Gembird KB-G420L купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Gembird KB-G420L

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Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 2
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Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 4
Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-G420L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
990 руб.  1 110 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Gembird KB-G420L
990 руб. -11%
1 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Gembird KB-G420L

Регулируемая RGB-подсветка. 19 клавиш с защитой от фантомных нажатий. 12 клавиш быстрого доступа (FN). Отключаемая клавиша Win. 10 мультимедиа-клавиш.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-G420L




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Описание
Регулируемая RGB-подсветка. 19 клавиш с защитой от фантомных нажатий. 12 клавиш быстрого доступа (FN). Отключаемая клавиша Win. 10 мультимедиа-клавиш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Gembird KB-G420L - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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