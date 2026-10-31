Клавиатура Gembird KB-G420L
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%990 руб. 1 110 руб.
В наличии
Код товара: 493404
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Загружаем...
990 руб. -11%
1 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Gembird KB-G420L
Регулируемая RGB-подсветка. 19 клавиш с защитой от фантомных нажатий. 12 клавиш быстрого доступа (FN). Отключаемая клавиша Win. 10 мультимедиа-клавиш.
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Регулируемая RGB-подсветка. 19 клавиш с защитой от фантомных нажатий. 12 клавиш быстрого доступа (FN). Отключаемая клавиша Win. 10 мультимедиа-клавиш.
Клавиатура Gembird KB-G420L - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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