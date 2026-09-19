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Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420278
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
710

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый

Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FK15 [1431332] подключается к ноутбуку, ПК, телевизору с помощью 1.5-метрового USB-кабеля. Выполненный из пластика корпус защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкцией клавиатуры проводной A4Tech Fstyler FK15 [1431332] предусмотрен цифровой блок для обработки числовых данных. Конфигурация включает 103 низкопрофильных клавиши с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов. Модель относится к мембранному типу – для срабатывания кнопки требуется полное нажатие со стороны пользователя.



Теги товара: мембранные, белые, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FK15 [1431332] подключается к ноутбуку, ПК, телевизору с помощью 1.5-метрового USB-кабеля. Выполненный из пластика корпус защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкцией клавиатуры проводной A4Tech Fstyler FK15 [1431332] предусмотрен цифровой блок для обработки числовых данных. Конфигурация включает 103 низкопрофильных клавиши с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов. Модель относится к мембранному типу – для срабатывания кнопки требуется полное нажатие со стороны пользователя.


Теги товара: мембранные, белые, тонкие
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Доставка
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