Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420278
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
710
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 белый
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FK15 [1431332] подключается к ноутбуку, ПК, телевизору с помощью 1.5-метрового USB-кабеля. Выполненный из пластика корпус защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкцией клавиатуры проводной A4Tech Fstyler FK15 [1431332] предусмотрен цифровой блок для обработки числовых данных. Конфигурация включает 103 низкопрофильных клавиши с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов. Модель относится к мембранному типу – для срабатывания кнопки требуется полное нажатие со стороны пользователя.
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Теги товара: мембранные, белые, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FK15 [1431332] подключается к ноутбуку, ПК, телевизору с помощью 1.5-метрового USB-кабеля. Выполненный из пластика корпус защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкцией клавиатуры проводной A4Tech Fstyler FK15 [1431332] предусмотрен цифровой блок для обработки числовых данных. Конфигурация включает 103 низкопрофильных клавиши с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов. Модель относится к мембранному типу – для срабатывания кнопки требуется полное нажатие со стороны пользователя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные
Теги товара: мембранные, белые, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные
Теги товара: мембранные, белые, тонкие
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