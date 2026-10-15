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Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402)

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Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402) - фото 1
Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402) - фото 1
  • Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576427
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Размеры в упаковке, см
40х15х4
Вес, г.
420

Описание товара Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402)

Настольный комплект Genius LuxeMate Q8000, состоящий из клавиатуры, оптической мыши с высоким разрешением 1000 dpi и компактным USB ресивером. Благодаря беспроводной технологии решается проблема спутанных проводов, а увеличенный рабочий радиус позволяет работать, не ограничивая себя пространством стола.

Отзывы о товаре Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Описание
Настольный комплект Genius LuxeMate Q8000, состоящий из клавиатуры, оптической мыши с высоким разрешением 1000 dpi и компактным USB ресивером. Благодаря беспроводной технологии решается проблема спутанных проводов, а увеличенный рабочий радиус позволяет работать, не ограничивая себя пространством стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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