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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612811
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
560

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый

Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBX51C [1678112] функционирует без проводов на основе встроенного аккумулятора и обладает продуманной конструкцией компактных размеров. Данная модель обладает оформлением в зеленом цвете и 78 низкопрофильными клавишами. Ножничный механизм клавиш обеспечивает быстрый отклик с низким риском ошибочных нажатий и незначительным шумом. Подключение клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C осуществляется беспроводным способом посредством технологии Bluetooth или радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц. Нескользящие ножки на основании повышают устойчивость на поверхности. Клавиатура поддерживает два режима подключения - по беспроводной технологии Bluetooth и с помощью USB-ресивера 2,4 ГГц, и работает на удалении до 10 м, обеспечивая быструю передачу данных без задержек. Легко меняйте раскладку с одной операционной системы на другую. Подключайте до четырех устройств одновременно и мгновенно переключайтесь между ними. Заряжайте с помощью входящего в комплект кабеля USB Type-C. Для полной зарядки требуется около 2.5 часов. USB-ресивер легко хранить и носить с собой. Ультратонкая форма кейкапов обеспечивает быстрый и удобный набор текста. Клавиатура отлично экономит место на рабочем столе. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBX51C [1678112] функционирует без проводов на основе встроенного аккумулятора и обладает продуманной конструкцией компактных размеров. Данная модель обладает оформлением в зеленом цвете и 78 низкопрофильными клавишами. Ножничный механизм клавиш обеспечивает быстрый отклик с низким риском ошибочных нажатий и незначительным шумом. Подключение клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C осуществляется беспроводным способом посредством технологии Bluetooth или радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц. Нескользящие ножки на основании повышают устойчивость на поверхности. Клавиатура поддерживает два режима подключения - по беспроводной технологии Bluetooth и с помощью USB-ресивера 2,4 ГГц, и работает на удалении до 10 м, обеспечивая быструю передачу данных без задержек. Легко меняйте раскладку с одной операционной системы на другую. Подключайте до четырех устройств одновременно и мгновенно переключайтесь между ними. Заряжайте с помощью входящего в комплект кабеля USB Type-C. Для полной зарядки требуется около 2.5 часов. USB-ресивер легко хранить и носить с собой. Ультратонкая форма кейкапов обеспечивает быстрый и удобный набор текста. Клавиатура отлично экономит место на рабочем столе. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш.


Теги товара: ножничные, бесшумные
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Отзывы


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