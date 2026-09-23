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Клавиатура Gembird KB-8460 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Gembird KB-8460

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Gembird KB-8460 - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-8460 - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-8460 - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-8460 - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-8460 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Клавиатура Gembird KB-8460
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, кабель USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х13х3
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Gembird KB-8460

Проводная клавиатура Gembird KB-8460 оснащена 108 клавишами и ножничным механизмом, обеспечивающим тихий и плавный ход при наборе текста. Кабель длиной 1,5 метра позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте. Стильный чёрный корпус делает клавиатуру универсальным решением для офиса и дома.



Теги товара: ножничные

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, кабель USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
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Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная клавиатура Gembird KB-8460 оснащена 108 клавишами и ножничным механизмом, обеспечивающим тихий и плавный ход при наборе текста. Кабель длиной 1,5 метра позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте. Стильный чёрный корпус делает клавиатуру универсальным решением для офиса и дома.


Теги товара: ножничные
Самовывоз
Доставка
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Купить Клавиатура Gembird KB-8460 - по цене 1100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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