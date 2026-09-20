Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 660933
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
Клавиатура проводная Genius Smart KB-117 [31310016402] – удобная рабочая модель с классическим черным дизайном. Пластиковый корпус дополнен складными ножками для создания удобного наклона. Среди 104 клавиш вы найдете отдельный цифровой блок и ряд Fn. Бесшумные мембранные клавиши нажимаются тихо и плавно. Устройство Genius Smart KB-117 [31310016402] дополнено защитой от брызг и проливания, а также небольшой подставкой для запястья. Полноразмерная клавиатура подключается через USB-порт с помощью кабеля длиной 1.4 м. Классическая модель будет уместна дома и в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб. 960 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender UltraMate SM-535 RU Black USB
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Гарнизон GK-W150
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01B) белый
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитНабор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКлавиатура Oklick145M черный USB (1659983)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-250
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКлавиатура Defender Mayhem GK-360DL RU RGB Black USB
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Genius Smart KB-117 [31310016402] – удобная рабочая модель с классическим черным дизайном. Пластиковый корпус дополнен складными ножками для создания удобного наклона. Среди 104 клавиш вы найдете отдельный цифровой блок и ряд Fn. Бесшумные мембранные клавиши нажимаются тихо и плавно. Устройство Genius Smart KB-117 [31310016402] дополнено защитой от брызг и проливания, а также небольшой подставкой для запястья. Полноразмерная клавиатура подключается через USB-порт с помощью кабеля длиной 1.4 м. Классическая модель будет уместна дома и в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - этот товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м