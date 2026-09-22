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Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный

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Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 1
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 2
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 3
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 4
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 5
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 6
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 7
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 8
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 9
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 10
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 11
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 12
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 13
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 14
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 15
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 16
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 1
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 2
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 3
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 4
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 5
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 6
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 7
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 8
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 9
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 10
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 11
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 12
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 13
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 14
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 15
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 16
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727308
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный

Набор сочетает в себе большую полноразмерную клавиатуру и изящную мышь, разработанную для более комфортной работы. Знакомая раскладка клавиатуры и удобная форма мыши обеспечат комфорт в течение всего дня.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сочетает в себе большую полноразмерную клавиатуру и изящную мышь, разработанную для более комфортной работы. Знакомая раскладка клавиатуры и удобная форма мыши обеспечат комфорт в течение всего дня.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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