Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727308
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1
Описание товара Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный
Набор сочетает в себе большую полноразмерную клавиатуру и изящную мышь, разработанную для более комфортной работы. Знакомая раскладка клавиатуры и удобная форма мыши обеспечат комфорт в течение всего дня.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Набор сочетает в себе большую полноразмерную клавиатуру и изящную мышь, разработанную для более комфортной работы. Знакомая раскладка клавиатуры и удобная форма мыши обеспечат комфорт в течение всего дня.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура + мышь Philips SPT6337 (SPT6337B/60) чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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