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Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый

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Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 14
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
LK2.5 Blue Switch
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 600 руб.  7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541193
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
LK2.5 Blue Switch
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, кг.
1.13

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый

Инновационная технология Light Strike использует оптические переключатели, обеспечивающие молниеносное время отклика до 0.2 мс! Оптический переключатель обладает высокой долговечностью, ультрапрочностью и износостойкостью, что делает его привлекательным для геймеров. Ход срабатывания — с расстояния 3 мм, что на 25% быстрее, чем у металлических переключателей (у обычных металлических переключателей ход срабатывания начинается с расстояния 4 мм). Реагирует на световых скоростях без задержек (обычные металлические переключатели имеют время отклика 18-30 мс).

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
LK2.5 Blue Switch
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационная технология Light Strike использует оптические переключатели, обеспечивающие молниеносное время отклика до 0.2 мс! Оптический переключатель обладает высокой долговечностью, ультрапрочностью и износостойкостью, что делает его привлекательным для геймеров. Ход срабатывания — с расстояния 3 мм, что на 25% быстрее, чем у металлических переключателей (у обычных металлических переключателей ход срабатывания начинается с расстояния 4 мм). Реагирует на световых скоростях без задержек (обычные металлические переключатели имеют время отклика 18-30 мс).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody B820R Dual Color черный/серый - стоимость товара 4600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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