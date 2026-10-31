Клавиатура Logitech Ergo K860-Graphite (920-010110)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%17 860 руб. 22 860 руб.
В наличии
Код товара: 513339
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 860 руб. -22%
22 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х25х6
Вес, кг.
1.7
Описание товара Клавиатура Logitech Ergo K860-Graphite (920-010110)
Эргономичная клавиатура стала результатом многочисленных экспериментов компании Logitech в вопросах удобства для пользователя. Поэтому она получила необычный дизайн, оригинальную форму и выглядит на фоне классических моделей белой вороной. Но для производителя главным был не внешний вид, а удобная форма. Поэтому клавиатура изогнута и напоминает волну, буквенно-цифровой блок разделен на две части, а клавиши как будто выстроились в треугольник. Все это сделано для того, чтобы снизить напряжение мышц, обеспечить надежную поддержку запястий и способствовать поддержанию правильной осанки.
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Эргономичная клавиатура стала результатом многочисленных экспериментов компании Logitech в вопросах удобства для пользователя. Поэтому она получила необычный дизайн, оригинальную форму и выглядит на фоне классических моделей белой вороной. Но для производителя главным был не внешний вид, а удобная форма. Поэтому клавиатура изогнута и напоминает волну, буквенно-цифровой блок разделен на две части, а клавиши как будто выстроились в треугольник. Все это сделано для того, чтобы снизить напряжение мышц, обеспечить надежную поддержку запястий и способствовать поддержанию правильной осанки.
Клавиатура Logitech Ergo K860-Graphite (920-010110) - по цене 17860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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