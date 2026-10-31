Top.Mail.Ru
Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 620 руб. 
В наличии
Код товара: 754360
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый
15 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Вес, г.
5

Описание товара Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый

Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый

Отзывы о товаре Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Описание
Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект клавиатура+мышь Logitech MX Keys S Combo беспроводной, USB, 8000 DPI, серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...