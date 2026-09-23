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Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)

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Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 1
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 2
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 3
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 4
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 5
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 6
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 7
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 8
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 9
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 10
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 11
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 12
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 13
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 14
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 15
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 16
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 1
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 2
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 3
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 4
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 5
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 6
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 7
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 8
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 9
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 10
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 11
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 12
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 13
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 14
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 15
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 16
  • Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
9 700 руб.  14 910 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
9 700 руб. -35%
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
980

Описание товара Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)

Клавиатура Logitech G512 Carbon GX Brown поможет Вам комфортно и уверенно чувствовать себя как в игровом, так и в рабочем процессе. Клавиатура полноразмерная островная, оснащена механическими клавишами GX Brown с возможностью программирования. В клавиатуре реализована встроенная RGB подсветка клавиш с регулируемой яркостью. Продуманная конструкция, удобное расположение клавиш, их высота и легкость нажатия на них, присутствие цифрового блока, прочный корпус, возможность отрегулировать высоту клавиатуры с помощью ножек и многое другое — всё это выгодно отличает данное устройство. Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, длина кабеля 1.8 метра.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура Logitech G512 Carbon GX Brown поможет Вам комфортно и уверенно чувствовать себя как в игровом, так и в рабочем процессе. Клавиатура полноразмерная островная, оснащена механическими клавишами GX Brown с возможностью программирования. В клавиатуре реализована встроенная RGB подсветка клавиш с регулируемой яркостью. Продуманная конструкция, удобное расположение клавиш, их высота и легкость нажатия на них, присутствие цифрового блока, прочный корпус, возможность отрегулировать высоту клавиатуры с помощью ножек и многое другое — всё это выгодно отличает данное устройство. Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, длина кабеля 1.8 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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