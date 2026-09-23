Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%9 700 руб. 14 910 руб.
В наличии
Код товара: 641937
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 700 руб. -35%
14 910 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
980
Описание товара Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
Клавиатура Logitech G512 Carbon GX Brown поможет Вам комфортно и уверенно чувствовать себя как в игровом, так и в рабочем процессе. Клавиатура полноразмерная островная, оснащена механическими клавишами GX Brown с возможностью программирования. В клавиатуре реализована встроенная RGB подсветка клавиш с регулируемой яркостью. Продуманная конструкция, удобное расположение клавиш, их высота и легкость нажатия на них, присутствие цифрового блока, прочный корпус, возможность отрегулировать высоту клавиатуры с помощью ножек и многое другое — всё это выгодно отличает данное устройство. Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, длина кабеля 1.8 метра.
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Клавиатура Logitech G512 Carbon GX Brown поможет Вам комфортно и уверенно чувствовать себя как в игровом, так и в рабочем процессе. Клавиатура полноразмерная островная, оснащена механическими клавишами GX Brown с возможностью программирования. В клавиатуре реализована встроенная RGB подсветка клавиш с регулируемой яркостью. Продуманная конструкция, удобное расположение клавиш, их высота и легкость нажатия на них, присутствие цифрового блока, прочный корпус, возможность отрегулировать высоту клавиатуры с помощью ножек и многое другое — всё это выгодно отличает данное устройство. Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, длина кабеля 1.8 метра.
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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