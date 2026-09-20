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Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675)

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Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 1
Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 2
Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 3
Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 4
Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 5
Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 6
Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 1
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 2
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 3
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 4
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 5
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 6
  • Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 460 руб.  2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653044
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675)

Какими бы жаркими ни были киберсражения, геймер не должен терять концентрации. А для этого нужно обеспечить ему максимальный уровень комфорта, продумав оборудование игрового пространства до мельчайших деталей. Поможет это сделать клавиатура SVEN KB-G8800, разработчики которой предусмотрели важные мелочи, о которых многие любители компьютерных игр даже не задумываются. Отвлекаться от игры, чтобы прочитать сообщение на смартфоне всегда очень неудобно — его надо найти на столе, взять в руки… А вот у модели от финского производителя есть встроенная подставка для него — стоит опустить глаза, и вся нужная информация сразу оказывается в поле зрения. Пригодится эта опция, конечно, не только в играх — держать устройство перед глазами может быть полезно и во время работы.

Отзывы о товаре Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Описание
Какими бы жаркими ни были киберсражения, геймер не должен терять концентрации. А для этого нужно обеспечить ему максимальный уровень комфорта, продумав оборудование игрового пространства до мельчайших деталей. Поможет это сделать клавиатура SVEN KB-G8800, разработчики которой предусмотрели важные мелочи, о которых многие любители компьютерных игр даже не задумываются. Отвлекаться от игры, чтобы прочитать сообщение на смартфоне всегда очень неудобно — его надо найти на столе, взять в руки… А вот у модели от финского производителя есть встроенная подставка для него — стоит опустить глаза, и вся нужная информация сразу оказывается в поле зрения. Пригодится эта опция, конечно, не только в играх — держать устройство перед глазами может быть полезно и во время работы.
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Отзывы


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