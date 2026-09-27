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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 15
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 16
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 17
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука, для планшета
Цвет
зеленый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612796
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука, для планшета
Для геймеров
нет
Комплектация
nano-ресивер, батарея АА, кабель-удлинитель USB, руководство пользователя
Цвет
зеленый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
603

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый

Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBK30 станет оптимальным вариантом для владельца планшета, который активно используется для работы, учебы и развлечений. Модель получила в свое оснащение 86 низкопрофильных клавиш, отличающихся тактильно приятным нажатием и практически бесшумным ходом. Еще одной изюминкой устройства стал его внешний вид: корпус клавиатуры оформлен в приятном зеленом цвете, а клавиши имеют белую и желтую расцветку. Модель идеально подходит для комфортного выполнения подавляющего большинства работ за экраном вашего планшета. Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 выделяется среди прочих моделей, представленных на рынке, закругленной формой клавиш, которые исключают усталость пальцев, что особенно актуально при длительной работе с текстом. Удобство и полную свободу действий гарантирует беспроводная технология подключения посредством Bluetooth или по радиоканалу 2.4 ГГц. Функционирует периферия от одной пальчиковой батарейки, ресурса которой хватает на длительный срок. Планшет или смартфон можно удобно расположить во встроенной подставке. Поддерживается подключение к клавиатуре до 4 устройств.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука, для планшета
Для геймеров
нет
Комплектация
nano-ресивер, батарея АА, кабель-удлинитель USB, руководство пользователя
Цвет
зеленый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBK30 станет оптимальным вариантом для владельца планшета, который активно используется для работы, учебы и развлечений. Модель получила в свое оснащение 86 низкопрофильных клавиш, отличающихся тактильно приятным нажатием и практически бесшумным ходом. Еще одной изюминкой устройства стал его внешний вид: корпус клавиатуры оформлен в приятном зеленом цвете, а клавиши имеют белую и желтую расцветку. Модель идеально подходит для комфортного выполнения подавляющего большинства работ за экраном вашего планшета. Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 выделяется среди прочих моделей, представленных на рынке, закругленной формой клавиш, которые исключают усталость пальцев, что особенно актуально при длительной работе с текстом. Удобство и полную свободу действий гарантирует беспроводная технология подключения посредством Bluetooth или по радиоканалу 2.4 ГГц. Функционирует периферия от одной пальчиковой батарейки, ресурса которой хватает на длительный срок. Планшет или смартфон можно удобно расположить во встроенной подставке. Поддерживается подключение к клавиатуре до 4 устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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