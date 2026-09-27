Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 зеленый
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBK30 станет оптимальным вариантом для владельца планшета, который активно используется для работы, учебы и развлечений. Модель получила в свое оснащение 86 низкопрофильных клавиш, отличающихся тактильно приятным нажатием и практически бесшумным ходом. Еще одной изюминкой устройства стал его внешний вид: корпус клавиатуры оформлен в приятном зеленом цвете, а клавиши имеют белую и желтую расцветку. Модель идеально подходит для комфортного выполнения подавляющего большинства работ за экраном вашего планшета. Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 выделяется среди прочих моделей, представленных на рынке, закругленной формой клавиш, которые исключают усталость пальцев, что особенно актуально при длительной работе с текстом. Удобство и полную свободу действий гарантирует беспроводная технология подключения посредством Bluetooth или по радиоканалу 2.4 ГГц. Функционирует периферия от одной пальчиковой батарейки, ресурса которой хватает на длительный срок. Планшет или смартфон можно удобно расположить во встроенной подставке. Поддерживается подключение к клавиатуре до 4 устройств.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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