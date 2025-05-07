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Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый

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Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
LK Blue Switch
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512605
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Модель переключателей
LK Blue Switch
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
970

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый

Клавиатура A4TECH — это высококачественное устройство, созданное специально для геймеров и любителей удобства в работе за компьютером. Эта механическая клавиатура обеспечивает быструю и точную реакцию на нажатия, что значительно повышает эффективность в играх и при вводе текста. Подключение осуществляется через надежный проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную и бесперебойную работу устройства. Пользователи оценят подсветку клавиш, которая делает клавиатуру A4TECH не только стильной, но и удобной для ночного использования. Раскладка ANSI обеспечивает комфортное нажатие клавиш, а полноразмерный формат с 104 клавишами предоставляет все необходимые функциональные возможности без компромиссов. Черный цвет корпуса придает клавиатуре современный и элегантный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что позволяет удобно разместить устройство на рабочем столе. Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности, функциональности и стиля в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый

Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура оптико-механическая, нажатие клавиш плавное, т.к. используются красные бесшумные свичи (нет щелчков имитирующих печатную машинку как на чистой механике) Алюминиевая вставка, драйвер с полной регуллировкой и настройкой любого цвета, яркости и комбинаций подсветки. Соотношение цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
HM

Достоинства:


Комментарий:
Брала клавиатуру для сына. Полностью механическая, с характерным приятным звуком нажатия клавиш, клавиатура не скользит, имеет матовое и приятное на ощупь покрытие клавиш. Имеется настраиваемая RGB подсветка. В комплекте понятная инструкция по настройке и установке ПО для регулирования уровня яркости и цветов подсветки каждой клавиши. Также можно создать персональные настройки горячих клавиш. Товар однозначно рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Модель переключателей
LK Blue Switch
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это высококачественное устройство, созданное специально для геймеров и любителей удобства в работе за компьютером. Эта механическая клавиатура обеспечивает быструю и точную реакцию на нажатия, что значительно повышает эффективность в играх и при вводе текста. Подключение осуществляется через надежный проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную и бесперебойную работу устройства. Пользователи оценят подсветку клавиш, которая делает клавиатуру A4TECH не только стильной, но и удобной для ночного использования. Раскладка ANSI обеспечивает комфортное нажатие клавиш, а полноразмерный формат с 104 клавишами предоставляет все необходимые функциональные возможности без компромиссов. Черный цвет корпуса придает клавиатуре современный и элегантный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что позволяет удобно разместить устройство на рабочем столе. Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности, функциональности и стиля в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура оптико-механическая, нажатие клавиш плавное, т.к. используются красные бесшумные свичи (нет щелчков имитирующих печатную машинку как на чистой механике) Алюминиевая вставка, драйвер с полной регуллировкой и настройкой любого цвета, яркости и комбинаций подсветки. Соотношение цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
HM

Достоинства:


Комментарий:
Брала клавиатуру для сына. Полностью механическая, с характерным приятным звуком нажатия клавиш, клавиатура не скользит, имеет матовое и приятное на ощупь покрытие клавиш. Имеется настраиваемая RGB подсветка. В комплекте понятная инструкция по настройке и установке ПО для регулирования уровня яркости и цветов подсветки каждой клавиши. Также можно создать персональные настройки горячих клавиш. Товар однозначно рекомендую к покупке.


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