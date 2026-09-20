Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый, голубой
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654109
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
двойной пуллер, документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели
Цвет
белый, серый, голубой
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1.56

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green

Клавиатура A4Tech — это идеальный выбор как для геймеров, так и для пользователей, ценящих качество и удобство работы за компьютером. В её элегантном дизайне сочетаются белые, серые и голубые цвета, что придаёт ей современный и стильный вид. Данная клавиатура имеет компактный формат TKL (80%), благодаря чему вы экономите пространство на рабочем столе, не жертвуя при этом функциональностью. Она оснащена 87 клавишами с приятным, бесшумным нажатием, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Механические переключатели и возможность Hot Swap позволят вам легко менять переключатели без дополнительных инструментов. Подсветка клавиш добавляет клавиатуре привлекательности и помогает работать в условиях низкой освещенности. Раскладка клавиатуры по стандарту ANSI обеспечивает привычное расположение клавиш, а наличие клавиши функции (Fn) расширяет возможности управления. Подключение осуществляется через надёжный провод длиной 1.8 метра, что гарантирует стабильную работу без задержек. Клавиатура A4Tech создана для ПК и обладает всеми необходимыми качествами для геймеров, что делает её отличным выбором для интенсивного игрового процесса и повседневной работы.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
двойной пуллер, документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели
Цвет
белый, серый, голубой
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это идеальный выбор как для геймеров, так и для пользователей, ценящих качество и удобство работы за компьютером. В её элегантном дизайне сочетаются белые, серые и голубые цвета, что придаёт ей современный и стильный вид. Данная клавиатура имеет компактный формат TKL (80%), благодаря чему вы экономите пространство на рабочем столе, не жертвуя при этом функциональностью. Она оснащена 87 клавишами с приятным, бесшумным нажатием, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Механические переключатели и возможность Hot Swap позволят вам легко менять переключатели без дополнительных инструментов. Подсветка клавиш добавляет клавиатуре привлекательности и помогает работать в условиях низкой освещенности. Раскладка клавиатуры по стандарту ANSI обеспечивает привычное расположение клавиш, а наличие клавиши функции (Fn) расширяет возможности управления. Подключение осуществляется через надёжный провод длиной 1.8 метра, что гарантирует стабильную работу без задержек. Клавиатура A4Tech создана для ПК и обладает всеми необходимыми качествами для геймеров, что делает её отличным выбором для интенсивного игрового процесса и повседневной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...