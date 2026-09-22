Клавиатура Acer OKW305 (ZL.KBDCC.01W) белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718437
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х18х6
Вес, г.
930
Описание товара Клавиатура Acer OKW305 (ZL.KBDCC.01W) белый
Клавиатура Acer OKW305 оснащена механическими переключателями, которые обеспечивают чёткое и надёжное нажатие клавиш. Компактный размер позволяет ей занимать минимум места на рабочем столе, а яркая подсветка не только выглядит эффектно, но и позволяет легко найти нужные клавиши в темноте.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура Acer OKW305 оснащена механическими переключателями, которые обеспечивают чёткое и надёжное нажатие клавиш. Компактный размер позволяет ей занимать минимум места на рабочем столе, а яркая подсветка не только выглядит эффектно, но и позволяет легко найти нужные клавиши в темноте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Клавиатура Acer OKW305 (ZL.KBDCC.01W) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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