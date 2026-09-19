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Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный

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Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 14
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 15
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 16
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 17
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
111
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 15
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 16
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 17
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный
3 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер, документация, батарейки ААА x2, батарейки АА x1
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
111
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный

Клавиатура Logitech – это функциональное и стильное решение для вашего рабочего пространства. Она выполнена в классическом черном цвете и имеет полноразмерный формат, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными приложениями. Имея 111 клавиш, эта мембранная клавиатура обеспечивает тихое и комфортное нажатие, что делает её идеальной для домашнего или офисного использования. Беспроводное подключение позволяет использовать клавиатуру в радиусе до 10 метров, что добавляет дополнительную свободу и комфорт работы. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, обеспечивая продолжительное время работы без необходимости частой замены источников питания. В комплекте с клавиатурой идет беспроводная мышь, которая питается от одной батарейки типа AA. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Сочетание стиля, производительности и удобства делает эту клавиатуру идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность от бренда Logitech. Вес клавиатуры составляет всего 498 г, что позволяет легко перемещать её при необходимости, не утруждая себя излишним весом.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер, документация, батарейки ААА x2, батарейки АА x1
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
111
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech – это функциональное и стильное решение для вашего рабочего пространства. Она выполнена в классическом черном цвете и имеет полноразмерный формат, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными приложениями. Имея 111 клавиш, эта мембранная клавиатура обеспечивает тихое и комфортное нажатие, что делает её идеальной для домашнего или офисного использования. Беспроводное подключение позволяет использовать клавиатуру в радиусе до 10 метров, что добавляет дополнительную свободу и комфорт работы. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, обеспечивая продолжительное время работы без необходимости частой замены источников питания. В комплекте с клавиатурой идет беспроводная мышь, которая питается от одной батарейки типа AA. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Сочетание стиля, производительности и удобства делает эту клавиатуру идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность от бренда Logitech. Вес клавиатуры составляет всего 498 г, что позволяет легко перемещать её при необходимости, не утруждая себя излишним весом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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