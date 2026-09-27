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Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161)

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Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 1
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 2
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 3
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 4
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 5
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 6
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 7
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 8
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 9
Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612776
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
644

Описание товара Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161)

Клавиатура Logitech — это современное устройство, идеально подходящее для использования как с ПК, так и с ноутбуком. Предназначенная для комфортной работы, она обладает продуманными характеристиками, которые удовлетворяют требования современных пользователей. Эта мембранная клавиатура имеет беспроводное подключение с интерфейсом через радиоканал, что обеспечивает свободу действий и отсутствие лишних проводов на вашем рабочем месте. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет с легкостью передвигать клавиатуру в удобное для вас положение, не теряя соединения с устройством. В клавиатуре используется питание от двух батареек типа AAA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Комплект дополняет беспроводная мышь, работающая от двух батареек типа AA, обеспечивая полный набор для управления вашим ПК. Клавиатура выполнена в стильном черном цвете и имеет стандартную раскладку ISO с 104 клавишами, что делает ее привычной и удобной для большинства пользователей. Бренд Logitech славится своим качеством и надежностью, и эта клавиатура не является исключением, предлагая долговечность и комфорт в использовании, идеально подходящие для повседневных задач.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech — это современное устройство, идеально подходящее для использования как с ПК, так и с ноутбуком. Предназначенная для комфортной работы, она обладает продуманными характеристиками, которые удовлетворяют требования современных пользователей. Эта мембранная клавиатура имеет беспроводное подключение с интерфейсом через радиоканал, что обеспечивает свободу действий и отсутствие лишних проводов на вашем рабочем месте. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет с легкостью передвигать клавиатуру в удобное для вас положение, не теряя соединения с устройством. В клавиатуре используется питание от двух батареек типа AAA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Комплект дополняет беспроводная мышь, работающая от двух батареек типа AA, обеспечивая полный набор для управления вашим ПК. Клавиатура выполнена в стильном черном цвете и имеет стандартную раскладку ISO с 104 клавишами, что делает ее привычной и удобной для большинства пользователей. Бренд Logitech славится своим качеством и надежностью, и эта клавиатура не является исключением, предлагая долговечность и комфорт в использовании, идеально подходящие для повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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