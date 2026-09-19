Набор клавиатура+мышь Qumo Wartime K51/M67
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
800
Описание товара Набор клавиатура+мышь Qumo Wartime K51/M67
Wartime! Время наступать и обрушиться на противника со всей мощью! В этом наборе от компании Qumo много света и цвета. RGB подсветка клавиатуры и мыши, коврик с агрессивным, ярким рисунком – всё это составляет готовое решение для игр, работы и оформления компьютерного места. Средние вес и размеры достаточно универсальны, манипулятором удобно пользоваться. Кабель в оплетке не будет вносить искажения в активные игровые действия пользователя.
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Wartime! Время наступать и обрушиться на противника со всей мощью! В этом наборе от компании Qumo много света и цвета. RGB подсветка клавиатуры и мыши, коврик с агрессивным, ярким рисунком – всё это составляет готовое решение для игр, работы и оформления компьютерного места. Средние вес и размеры достаточно универсальны, манипулятором удобно пользоваться. Кабель в оплетке не будет вносить искажения в активные игровые действия пользователя.
Набор клавиатура+мышь Qumo Wartime K51/M67 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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