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Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый

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Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 1
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 2
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 3
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 4
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 5
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 6
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 7
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 8
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 9
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 10
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 11
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 12
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 13
Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255850
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
675

Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый

Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для пользователей ПК, предпочитающих удобство и функциональность. Благодаря беспроводному подключению, вы получаете свободу перемещения в радиусе до 10 метров, что делает работу за компьютером еще более комфортной. Эта полноразмерная клавиатура выполнена в стильном белом цвете и оснащена 104 клавишами с раскладкой ANSI, что обеспечивает удобство при наборе текста и выполнении различных задач. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий отклик клавиш, что особенно удобно для длительной работы. Мультимедийные клавиши обеспечивают быстрый доступ к ключевым функциям, таким как управление звуком или запуск приложений. Кроме того, наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет расширить возможности управления устройством. Клавиатура питается от одной батарейки типа AA, так же как и мышь, если она входит в комплект, обеспечивая долгую и бесперебойную работу. Бренд Oklick гарантирует качество и надежность своей продукции, делая эту клавиатуру отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для пользователей ПК, предпочитающих удобство и функциональность. Благодаря беспроводному подключению, вы получаете свободу перемещения в радиусе до 10 метров, что делает работу за компьютером еще более комфортной. Эта полноразмерная клавиатура выполнена в стильном белом цвете и оснащена 104 клавишами с раскладкой ANSI, что обеспечивает удобство при наборе текста и выполнении различных задач. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий отклик клавиш, что особенно удобно для длительной работы. Мультимедийные клавиши обеспечивают быстрый доступ к ключевым функциям, таким как управление звуком или запуск приложений. Кроме того, наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет расширить возможности управления устройством. Клавиатура питается от одной батарейки типа AA, так же как и мышь, если она входит в комплект, обеспечивая долгую и бесперебойную работу. Бренд Oklick гарантирует качество и надежность своей продукции, делая эту клавиатуру отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования.
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Отзывы


Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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