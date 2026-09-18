Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 240M белый
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для пользователей ПК, предпочитающих удобство и функциональность. Благодаря беспроводному подключению, вы получаете свободу перемещения в радиусе до 10 метров, что делает работу за компьютером еще более комфортной. Эта полноразмерная клавиатура выполнена в стильном белом цвете и оснащена 104 клавишами с раскладкой ANSI, что обеспечивает удобство при наборе текста и выполнении различных задач. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий отклик клавиш, что особенно удобно для длительной работы. Мультимедийные клавиши обеспечивают быстрый доступ к ключевым функциям, таким как управление звуком или запуск приложений. Кроме того, наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет расширить возможности управления устройством. Клавиатура питается от одной батарейки типа AA, так же как и мышь, если она входит в комплект, обеспечивая долгую и бесперебойную работу. Бренд Oklick гарантирует качество и надежность своей продукции, делая эту клавиатуру отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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