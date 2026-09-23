Бензопила ЗУБР 40 см3, 40 см, (ПБЦ-М40-40)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
40
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
В наличии
Код товара: 640587
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7 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила; Шина; Цепь пильная; Кожух шины; Ключ универсальный; Ключ имбусовый - 2; Зубчатый упор; Емкость для смешивания; Дополнительная катушка стартера; Руководство по эксплуатации
Объём двигателя, см3
40
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Количество звеньев
57
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
435х260x310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х25
Вес, кг.
6.5
Описание товара Бензопила ЗУБР 40 см3, 40 см, (ПБЦ-М40-40)
Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Двойной тормоз цепи и встроенный цепеуловитель делают пилу безопасной в применении. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила; Шина; Цепь пильная; Кожух шины; Ключ универсальный; Ключ имбусовый - 2; Зубчатый упор; Емкость для смешивания; Дополнительная катушка стартера; Руководство по эксплуатации
Объём двигателя, см3
40
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Количество звеньев
57
Развернуть
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
435х260x310
Страна производитель
Китай
Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Двойной тормоз цепи и встроенный цепеуловитель делают пилу безопасной в применении. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила ЗУБР 40 см3, 40 см, (ПБЦ-М40-40) - данный товар вы можете купить по цене 7280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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