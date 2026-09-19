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Бензопила Patriot PT 385 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Patriot PT 385

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Бензопила Patriot PT 385 - фото 4
Бензопила Patriot PT 385 - фото 5
Бензопила Patriot PT 385 - фото 6
Бензопила Patriot PT 385 - фото 7
Бензопила Patriot PT 385 - фото 8
Бензопила Patriot PT 385 - фото 9
Бензопила Patriot PT 385 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 1
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 2
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 3
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 4
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 5
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 6
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 7
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 8
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 9
  • Бензопила Patriot PT 385 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
7 830 руб.  10 429 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394119
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
40х35х29
Вес, кг.
6.18

Описание товара Бензопила Patriot PT 385

Бензопила Patriot PT 385 представляет собой производительный ручной инструмент для продольного и поперечного распила древесины и материалов на ее основе. Основой модели является двигатель мощностью 1470 Вт, способный обеспечить вращение цепи на скорости до 12000 об/мин. В сочетании с большим количеством звеньев и острой заточкой это позволяет легко справляться с заготовками из самых твердых пород дерева любой толщины.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 385




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Patriot PT 385 представляет собой производительный ручной инструмент для продольного и поперечного распила древесины и материалов на ее основе. Основой модели является двигатель мощностью 1470 Вт, способный обеспечить вращение цепи на скорости до 12000 об/мин. В сочетании с большим количеством звеньев и острой заточкой это позволяет легко справляться с заготовками из самых твердых пород дерева любой толщины.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Patriot PT 385 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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