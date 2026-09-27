Бензопила Patriot PT 5220
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя
3.4 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%9 780 руб. 15 528 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
53.1
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя
3.4 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х26
Вес, кг.
8.46
Описание товара Бензопила Patriot PT 5220
Бензопила PATRIOT PT 5220 предназначена для эффективной работы на лесозаготовках средней трудности и операций с деревьями среднего диаметра. Эргономичный современный дизайн корпуса со сбалансированным центром тяжести и удобная рукоять делают работу легкой и комфортной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
53.1
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя
3.4 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
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Страна производитель
Китай
Бензопила PATRIOT PT 5220 предназначена для эффективной работы на лесозаготовках средней трудности и операций с деревьями среднего диаметра. Эргономичный современный дизайн корпуса со сбалансированным центром тяжести и удобная рукоять делают работу легкой и комфортной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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